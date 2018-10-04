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Як США видає візи українцям:
статистика Держдепу за 10...

Як США видає візи українцям: статистика Держдепу за 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 15:21

Як США видає візи українцям: статистика Держдепу за 10...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті Держдепартаменту США є докладна статистика про видачу віз за типами за останні 17 років.

Дивися повний текст Як США видає візи українцям: статистика Держдепу за 10 років (таблиця).
R2
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По j1 враньё, никаких 4000 в 2017 и близко не было, с ноября 2017 и по сей день 85—90% отказов
Martini
 
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