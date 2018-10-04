На сайті Держдепартаменту США є докладна статистика про видачу віз за типами за останні 17 років.
Дивися повний текст Як США видає візи українцям: статистика Держдепу за 10 років (таблиця).
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Додано: Нед 07 жов, 2018 15:21
Як США видає візи українцям: статистика Держдепу за 10...
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Дивися повний текст Як США видає візи українцям: статистика Держдепу за 10 років (таблиця).
Додано: Нед 07 жов, 2018 15:21
По j1 враньё, никаких 4000 в 2017 и близко не было, с ноября 2017 и по сей день 85—90% отказов
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