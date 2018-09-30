RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна підкорює зовнішні
ринки: експерти пояснили успіх

Україна підкорює зовнішні ринки: експерти пояснили успіх
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 17:49

Україна підкорює зовнішні ринки: експерти пояснили успіх

Пропонуємо до обговорення:
На кінець 2017-го українські компанії влили в акціонерний капітал іноземних компаній 6,3 мільярда доларів.

Дивися повний текст Україна підкорює зовнішні ринки: експерти пояснили успіх.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84926
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 17:49

Походу это более чем вдвое превышает обьем иностранных инвестицей в украинскую экономику....
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:08

antikkristall
забавно другое - почему они не инвестируют в Украину?
выдоили и вывели - это понятно. Почему не инвестировать в свою страну?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 380
З нами з: 27.05.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, fokus і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції... 1, 2
R2 » Суб 06 жов, 2018 14:16
13 415
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 жов, 2018 18:34
fokus
Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Нед 30 вер, 2018 10:46
43 1957
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 жов, 2018 17:37
lapay
Україна підпише з Іспанією конвенцію про уникнення...
R2 » Суб 06 жов, 2018 20:36
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 жов, 2018 09:57
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.