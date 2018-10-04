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Смартфон Nokia 7.1 представлено офіційно (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:05
Пропонуємо до обговорення:
Компанія HMD Global офіційно представила смартфон Nokia 7.1, про який ми всі дізналися ще в четвер завдяки масштабному витоку.
Дивися повний текст Смартфон Nokia 7.1 представлено офіційно (фото)
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