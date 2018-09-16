Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 20:19
Українці збільшили споживання електроенергії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці збільшили споживання електроенергії.
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:19
І тут зубАжіння, як і з бензином пА 33 грн та суцільними тягнучками на перехрестях і неможливістю запаркуватися ...
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:40
Тянучки на дорогах и отсутствие места для парковки говорит лишь о неразвитости инфраструктуры. Потому как по количеству авто на душу населения и по количеству продаж новых авто Украина существенно (в разы) отстает от всех соседних стран.
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