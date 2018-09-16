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Українці збільшили
споживання електроенергії

Українці збільшили споживання електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:19

Українці збільшили споживання електроенергії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Дивися повний текст Українці збільшили споживання електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:19

І тут зубАжіння, як і з бензином пА 33 грн та суцільними тягнучками на перехрестях і неможливістю запаркуватися ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:40

  maxprofit написав:І тут зубАжіння, як і з бензином пА 33 грн та суцільними тягнучками на перехрестях і неможливістю запаркуватися ...

Тянучки на дорогах и отсутствие места для парковки говорит лишь о неразвитости инфраструктуры. Потому как по количеству авто на душу населения и по количеству продаж новых авто Украина существенно (в разы) отстает от всех соседних стран.
valme
 
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