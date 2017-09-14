РЖД розглядає ідею оснащення плацкартних вагонів капсулами і просторами-трансформерами.
Дивися повний текст У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 жов, 2018 01:40
У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули.
Додано: Пон 08 жов, 2018 01:40
"трансфоромеры" наверно будут создаваться концерном калашников имеющим опыт по постройке картонно-фанерных роботов - трасформеров, на курьих ножках марки "десептикон московский"? ))
Ну а проект вагона - проектов 2019 (одноэтажные отрытого типа)-- просто умиляет полетом фантазии, представляю такой поезд-- москва- владивосток, из вагонов открытого типа)).. зимой))).
|