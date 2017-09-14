РЖД розглядає ідею оснащення плацкартних вагонів капсулами і просторами-трансформерами.
Дивися повний текст У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 01:40
У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули.
Додано: Пон 08 жов, 2018 01:40
"трансфоромеры" наверно будут создаваться концерном калашников имеющим опыт по постройке картонно-фанерных роботов - трасформеров, на курьих ножках марки "десептикон московский"? ))
Ну а проект вагона - проектов 2019 (одноэтажные отрытого типа)-- просто умиляет полетом фантазии, представляю такой поезд-- москва- владивосток, из вагонов открытого типа)).. зимой))).
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:31
Во "мокшане", ну тупые... Вагоны без крыши уже делают ))
На самом деле, вагоны открытого типа - это плацкарт (открытые купе).
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:01
Re: У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули
Это вы так думаете).. но после шедевральных петухов якутских и фанерных киборгов.. могут и вагон - кабриолет придумать). Не стоит недооценивать "сумрачный инженерный гений" московитов.
PS м да название
не совсем правильное, ведь до Петра1 название было - московия. То есть московиты, ну пока Петруша1 не провел ребрединг. А мокшане это всего лишь частный случай московита. Вы же не будете называть например бойками или гуцулами всех Украинцев?
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