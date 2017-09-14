У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули
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"трансфоромеры" наверно будут создаваться концерном калашников имеющим опыт по постройке картонно-фанерных роботов - трасформеров, на курьих ножках марки "десептикон московский"? )) Ну а проект вагона - проектов 2019 (одноэтажные отрытого типа)-- просто умиляет полетом фантазии, представляю такой поезд-- москва- владивосток, из вагонов открытого типа)).. зимой))).
valme написав:Во "мокшане", ну тупые... Вагоны без крыши уже делают )) На самом деле, вагоны открытого типа - это плацкарт (открытые купе).
Это вы так думаете).. но после шедевральных петухов якутских и фанерных киборгов.. могут и вагон - кабриолет придумать). Не стоит недооценивать "сумрачный инженерный гений" московитов. PS м да название
valme написав:Во "мокшане",
не совсем правильное, ведь до Петра1 название было - московия. То есть московиты, ну пока Петруша1 не провел ребрединг. А мокшане это всего лишь частный случай московита. Вы же не будете называть например бойками или гуцулами всех Украинцев?
Кляте москвинське гру, котре ніби-то не гру... Вони вкрали мою ідею! От, з повідомлення, Сер 01 кві, 2015 08:23
Повертаючись ближче до теми, думаю можна стверджувати, що кржн спотворений, бо не розрахований на покупця/винаймача з доходами = середн.зарплаті, який хотів би щось заощаджувати і відтак хоче малу площу (хай навіть і посоромиться це визнати, бо ще з пісочниці привчений, що тре хизуватись власною kroot-тістю ). Про це писав банкір і Ви могли читати його точку зору два мої повідомлення тому. Про це були новини типу: "держ. програма доступн.житла не працює, бо не будують(!) квартири достатньо малої площі, які підпадали би під ту програму". І т.д. І це трохи дивно, бо чомусь є пропозиції моторошних навіть за назвою койко-місць, є величенькі 1к квартири; але де ж проміжні варіанти? Щоб і не гуртожиток, і не кімната в чужих людей, і не кілька десятків м2 (30, 40), а менше і в цілісній квартирі? Я вже згадував кімнатку Брюса Віліса в фільмі "5-й елемент". От він же зміг так жити, хоч і зірка . Втім, в фільмі є і дещо недостовірне (занадто великий коридор у ж.б.). (трошки не в тему) А потім знову було цікаве: зручні малі спальні кабінки у зорельоті. Мабуть були й одномісні. Жаль, що наш транспорт гірший і перетворений в чергову подобу гуртожитка. І однаково важко як їхати сидячи 6 годин поспіль у всіляких столичних експресах так і слухати хропіння у спальних вагонах (і мені завжди було цікаво: який сенс у св-вагонах якщо ціна одного їх квитка ~ рівна всьому купе в купейному + нікому хропіти?) А можна ж було би зробити вагони-стільники. Припускаю, що в одному купе легко вмістити 9 комірок (3х3) без обмеження особистого простору пасажира. Японці навіть готелі такого типу роблять, а ми не можемо зробити дешеві й зручні поїзди. Зате можемо нити про збитковість пасажирських перевезень...