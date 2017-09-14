У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули

А можна ж було би зробити вагони-стільники. Припускаю, що в одному купе легко вмістити 9 комірок (3х3) без обмеження особистого простору пасажира. Японці навіть готелі такого типу роблять, а ми не можемо зробити дешеві й зручні поїзди. Зате можемо нити про збитковість пасажирських перевезень...



Повертаючись ближче до теми, думаю можна стверджувати, що кржн спотворений, бо не розрахований на покупця/винаймача з доходами = середн.зарплаті, який хотів би щось заощаджувати і відтак хоче малу площу (хай навіть і посоромиться це визнати, бо ще з пісочниці привчений, що тре хизуватись власною kroot-тістю). Про це писав банкір і Ви могли читати його точку зору два мої повідомлення тому. Про це були новини типу: "держ. програма доступн.житла не працює, бо не будують(!) квартири достатньо малої площі, які підпадали би під ту програму". І т.д. І це трохи дивно, бо чомусь є пропозиції моторошних навіть за назвою койко-місць, є величенькі 1к квартири; але де ж проміжні варіанти? Щоб і не гуртожиток, і не кімната в чужих людей, і не кілька десятків м2 (30, 40), а менше і в цілісній квартирі? Я вже згадував кімнатку Брюса Віліса в фільмі "5-й елемент". От він же зміг так жити, хоч і зірка. Втім, в фільмі є і дещо недостовірне (занадто великий коридор у ж.б.).(трошки не в тему) А потім знову було цікаве: зручні малі спальні кабінки у зорельоті. Мабуть були й одномісні. Жаль, що наш транспорт гірший і перетворений в чергову подобу гуртожитка. І однаково важко як їхати сидячи 6 годин поспіль у всіляких столичних експресах так і слухати хропіння у спальних вагонах (і мені завжди було цікаво: який сенс у св-вагонах якщо ціна одного їх квитка ~ рівна всьому купе в купейному + нікому хропіти?)