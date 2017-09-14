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У Росії полиці в плацкартах
можуть замінити на капсули

У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 01:40

У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули

Пропонуємо до обговорення:
РЖД розглядає ідею оснащення плацкартних вагонів капсулами і просторами-трансформерами.

Дивися повний текст У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 01:40

"трансфоромеры" наверно будут создаваться концерном калашников имеющим опыт по постройке картонно-фанерных роботов - трасформеров, на курьих ножках марки "десептикон московский"? ))
Ну а проект вагона - проектов 2019 (одноэтажные отрытого типа)-- просто умиляет полетом фантазии, представляю такой поезд-- москва- владивосток, из вагонов открытого типа)).. зимой))).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:31

  Джон написав:Ну а проект вагона - проектов 2019 (одноэтажные отрытого типа)-- просто умиляет полетом фантазии, представляю такой поезд-- москва- владивосток, из вагонов открытого типа)).. зимой))).

Во "мокшане", ну тупые... Вагоны без крыши уже делают ))
На самом деле, вагоны открытого типа - это плацкарт (открытые купе).
valme
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:01

Re: У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули

  valme написав:Во "мокшане", ну тупые... Вагоны без крыши уже делают ))
На самом деле, вагоны открытого типа - это плацкарт (открытые купе).

Это вы так думаете).. но после шедевральных петухов якутских и фанерных киборгов.. могут и вагон - кабриолет придумать). Не стоит недооценивать "сумрачный инженерный гений" московитов.
PS м да название
  valme написав:Во "мокшане",
не совсем правильное, ведь до Петра1 название было - московия. То есть московиты, ну пока Петруша1 не провел ребрединг. А мокшане это всего лишь частный случай московита. Вы же не будете называть например бойками или гуцулами всех Украинцев?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:26

Одни злобные комментарии...а посмотрите на наш ПС одна старая рухлядь УЗД Банкрот и руководящего состава помимо откатов космические оклады и премии...
vitaly888usa
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:43

Re: У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули

Для траспортировки "человечков" - вагон быстро переформатируется в вагон с капсулами-гробиками для 200-х
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:42

Re: У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули

  Джон написав:Не стоит недооценивать "сумрачный инженерный гений" московитов.

А что гении древних шумеров своему народу дали? Поезд Ужгород-Лисичанск, не пробовали прокатиться в плацкарте?
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:44

Re: У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули

  Faceless написав:Для траспортировки "человечков" - вагон быстро переформатируется в вагон с капсулами-гробиками для 200-х

У нас и переформатировать не надо.
https://antikor.com.ua/articles/263065- ... er_voennyj
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 20:22

Кляте москвинське гру, котре ніби-то не гру...
Вони вкрали мою ідею! :(
От, з повідомлення, Сер 01 кві, 2015 08:23
Повертаючись ближче до теми, думаю можна стверджувати, що кржн спотворений, бо не розрахований на покупця/винаймача з доходами = середн.зарплаті, який хотів би щось заощаджувати і відтак хоче малу площу (хай навіть і посоромиться це визнати, бо ще з пісочниці привчений, що тре хизуватись власною kroot-тістю :)). Про це писав банкір і Ви могли читати його точку зору два мої повідомлення тому. Про це були новини типу: "держ. програма доступн.житла не працює, бо не будують(!) квартири достатньо малої площі, які підпадали би під ту програму". І т.д. І це трохи дивно, бо чомусь є пропозиції моторошних навіть за назвою койко-місць, є величенькі 1к квартири; але де ж проміжні варіанти? Щоб і не гуртожиток, і не кімната в чужих людей, і не кілька десятків м2 (30, 40), а менше і в цілісній квартирі? Я вже згадував кімнатку Брюса Віліса в фільмі "5-й елемент". От він же зміг так жити, хоч і зірка :). Втім, в фільмі є і дещо недостовірне (занадто великий коридор у ж.б.). 
(трошки не в тему) А потім знову було цікаве: зручні малі спальні кабінки у зорельоті. Мабуть були й одномісні. Жаль, що наш транспорт гірший і перетворений в чергову подобу гуртожитка. І однаково важко як їхати сидячи 6 годин поспіль у всіляких столичних експресах так і слухати хропіння у спальних вагонах (і мені завжди було цікаво: який сенс у св-вагонах якщо ціна одного їх квитка ~ рівна всьому купе в купейному + нікому хропіти?) А можна ж було би зробити вагони-стільники. Припускаю, що в одному купе легко вмістити 9 комірок (3х3) без обмеження особистого простору пасажира. Японці навіть готелі такого типу роблять, а ми не можемо зробити дешеві й зручні поїзди. Зате можемо нити про збитковість пасажирських перевезень...


viewtopic.php?p=3003840#p3003840

От же ж..., дрібні злодюжки...
Але неабияк втішає думка, що у них не вистачить мозку її реалізувати :) Це ж не градами по мирних жителях... Це – творити треба...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Bobua
 
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