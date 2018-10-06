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В Україні введуть
інтернатуру для вчителів

В Україні введуть інтернатуру для вчителів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 07:43

В Україні введуть інтернатуру для вчителів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні після закінчення вузу майбутні педагоги (бюджетники і контрактники) зобов'язані будуть відпрацювати рік у школі, щоб молоді вчителі адаптувалися до роботи.

Дивися повний текст В Україні введуть інтернатуру для вчителів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 07:43

Три "пАкращення" в одном флаконе.
1) Интерну можно платить меньше - "мы же тебя учим профессии"
2) Побегай поищи место интерна. Директора школ уже радостно потирают лапы в предвкушении поборов.
3) После интернатуры надо сдать экзамен. Чиновники Минобразования готовятся занять сладкие денежные места в приемной комиссии
Это же просто праздник какой-то!(С)
antey1969
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