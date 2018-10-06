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В Україні введуть інтернатуру для вчителів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 жов, 2018 07:43
Пропонуємо до обговорення:
В Україні після закінчення вузу майбутні педагоги (бюджетники і контрактники) зобов'язані будуть відпрацювати рік у школі, щоб молоді вчителі адаптувалися до роботи.
Дивися повний текст В Україні введуть інтернатуру для вчителів
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Додано: Пон 08 жов, 2018 07:43
Три "пАкращення" в одном флаконе.
1) Интерну можно платить меньше - "мы же тебя учим профессии"
2) Побегай поищи место интерна. Директора школ уже радостно потирают лапы в предвкушении поборов.
3) После интернатуры надо сдать экзамен. Чиновники Минобразования готовятся занять сладкие денежные места в приемной комиссии
Это же просто праздник какой-то!(С)
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antey1969
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Додано: Пон 08 жов, 2018 09:25
Кто пойдет в учители?
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:47
antey1969 написав:
Три "пАкращення" в одном флаконе.
1) Интерну можно платить меньше - "мы же тебя учим профессии"
2) Побегай поищи место интерна. Директора школ уже радостно потирают лапы в предвкушении поборов.
3) После интернатуры надо сдать экзамен. Чиновники Минобразования готовятся занять сладкие денежные места в приемной комиссии
Это же просто праздник какой-то!(С)
Але з другого боку держава безплатно їх вчить 5 років...
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andrijk777
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:55
andrijk777 написав: antey1969 написав:
Три "пАкращення" в одном флаконе.
1) Интерну можно платить меньше - "мы же тебя учим профессии"
2) Побегай поищи место интерна. Директора школ уже радостно потирают лапы в предвкушении поборов.
3) После интернатуры надо сдать экзамен. Чиновники Минобразования готовятся занять сладкие денежные места в приемной комиссии
Это же просто праздник какой-то!(С)
Але з другого боку держава безплатно їх вчить 5 років...
Школы тоже бесплатные. Пора вводить интернатуру.
И без годичного доп-обучения в ВУЗы не зачислять.
Востаннє редагувалось antey1969
в Пон 08 жов, 2018 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:56
andrijk777 написав: antey1969 написав:
Три "пАкращення" в одном флаконе.
1) Интерну можно платить меньше - "мы же тебя учим профессии"
2) Побегай поищи место интерна. Директора школ уже радостно потирают лапы в предвкушении поборов.
3) После интернатуры надо сдать экзамен. Чиновники Минобразования готовятся занять сладкие денежные места в приемной комиссии
Это же просто праздник какой-то!(С)
Але з другого боку держава безплатно їх вчить 5 років...
А смысл? Работник Новой почты или гипермаркета без всякого пятилетнего бесплатного образования получают больше.
Еще понятно интернатура для стоматологов и иже с ними, отмучился и зарплата существенная, а тут цирк хотят сделать. Если учителя грамотные нужны, сначала зарплату им надо достойную сделать, а потом усложнять им еще жизнь.
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freeze
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Додано: Пон 08 жов, 2018 13:02
freeze написав:
А смысл? Работник Новой почты или гипермаркета без всякого пятилетнего бесплатного образования получают больше.
Еще понятно интернатура для стоматологов и иже с ними, отмучился и зарплата существенная, а тут цирк хотят сделать. Если учителя грамотные нужны, сначала зарплату им надо достойную сделать, а потом усложнять им еще жизнь.
Зачем усложнять жизнь?
Ну Вы, батенька, спросили)))
У коллег Гриневич детки подрастают, а количество денежных потоков ограничено.
Почему бы не создать на ровном месте еще один?
В маркетинге этот прием называется "расширение рынка"
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antey1969
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Додано: Пон 08 жов, 2018 13:42
andrijk777 написав: antey1969 написав:
Три "пАкращення" в одном флаконе.
1) Интерну можно платить меньше - "мы же тебя учим профессии"
2) Побегай поищи место интерна. Директора школ уже радостно потирают лапы в предвкушении поборов.
3) После интернатуры надо сдать экзамен. Чиновники Минобразования готовятся занять сладкие денежные места в приемной комиссии
Это же просто праздник какой-то!(С)
Але з другого боку держава безплатно їх вчить 5 років...
Не бесплатно, а за деньги налогоплатильщиков
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