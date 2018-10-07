В Україні введуть інтернатуру для вчителів

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Три "пАкращення" в одном флаконе. 1) Интерну можно платить меньше - "мы же тебя учим профессии" 2) Побегай поищи место интерна. Директора школ уже радостно потирают лапы в предвкушении поборов. 3) После интернатуры надо сдать экзамен. Чиновники Минобразования готовятся занять сладкие денежные места в приемной комиссии Это же просто праздник какой-то!(С)
antey1969 написав:Три "пАкращення" в одном флаконе. 1) Интерну можно платить меньше - "мы же тебя учим профессии" 2) Побегай поищи место интерна. Директора школ уже радостно потирают лапы в предвкушении поборов. 3) После интернатуры надо сдать экзамен. Чиновники Минобразования готовятся занять сладкие денежные места в приемной комиссии Это же просто праздник какой-то!(С)
Але з другого боку держава безплатно їх вчить 5 років...
antey1969 написав:Три "пАкращення" в одном флаконе. 1) Интерну можно платить меньше - "мы же тебя учим профессии" 2) Побегай поищи место интерна. Директора школ уже радостно потирают лапы в предвкушении поборов. 3) После интернатуры надо сдать экзамен. Чиновники Минобразования готовятся занять сладкие денежные места в приемной комиссии Это же просто праздник какой-то!(С)
Але з другого боку держава безплатно їх вчить 5 років...
Школы тоже бесплатные. Пора вводить интернатуру. И без годичного доп-обучения в ВУЗы не зачислять.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 08 жов, 2018 12:59, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Три "пАкращення" в одном флаконе. 1) Интерну можно платить меньше - "мы же тебя учим профессии" 2) Побегай поищи место интерна. Директора школ уже радостно потирают лапы в предвкушении поборов. 3) После интернатуры надо сдать экзамен. Чиновники Минобразования готовятся занять сладкие денежные места в приемной комиссии Это же просто праздник какой-то!(С)
Але з другого боку держава безплатно їх вчить 5 років...
А смысл? Работник Новой почты или гипермаркета без всякого пятилетнего бесплатного образования получают больше. Еще понятно интернатура для стоматологов и иже с ними, отмучился и зарплата существенная, а тут цирк хотят сделать. Если учителя грамотные нужны, сначала зарплату им надо достойную сделать, а потом усложнять им еще жизнь.
freeze написав: А смысл? Работник Новой почты или гипермаркета без всякого пятилетнего бесплатного образования получают больше. Еще понятно интернатура для стоматологов и иже с ними, отмучился и зарплата существенная, а тут цирк хотят сделать. Если учителя грамотные нужны, сначала зарплату им надо достойную сделать, а потом усложнять им еще жизнь.
Зачем усложнять жизнь? Ну Вы, батенька, спросили))) У коллег Гриневич детки подрастают, а количество денежных потоков ограничено. Почему бы не создать на ровном месте еще один? В маркетинге этот прием называется "расширение рынка"
antey1969 написав:Три "пАкращення" в одном флаконе. 1) Интерну можно платить меньше - "мы же тебя учим профессии" 2) Побегай поищи место интерна. Директора школ уже радостно потирают лапы в предвкушении поборов. 3) После интернатуры надо сдать экзамен. Чиновники Минобразования готовятся занять сладкие денежные места в приемной комиссии Это же просто праздник какой-то!(С)
Але з другого боку держава безплатно їх вчить 5 років...