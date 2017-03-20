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Кличко радить киянам
купувати бойлери

Кличко радить киянам купувати бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:10

Кличко радить киянам купувати бойлери

Пропонуємо до обговорення:
Киянам обіцяють гарячу воду після 10 жовтня

Дивися повний текст Кличко радить киянам купувати бойлери.
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А в следующем году запасаться буржуйками?
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:20

Re: Кличко радить киянам купувати бойлери

по любому в доле
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