Киянам обіцяють гарячу воду після 10 жовтня
Дивися повний текст Кличко радить киянам купувати бойлери.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 08:10
Кличко радить киянам купувати бойлери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко радить киянам купувати бойлери.
Додано: Пон 08 жов, 2018 08:20
Re: Кличко радить киянам купувати бойлери
по любому в доле
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