Киянам обіцяють гарячу воду після 10 жовтня
Дивися повний текст Кличко радить киянам купувати бойлери.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 08:10
Кличко радить киянам купувати бойлери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко радить киянам купувати бойлери.
Додано: Пон 08 жов, 2018 08:20
Re: Кличко радить киянам купувати бойлери
по любому в доле
Додано: Пон 08 жов, 2018 08:48
А киевлянам остается только посоветовать Кличко вернуться туда откуда и пришел - на ринг, и не лезть руководить тем, в чем ничего не смыслит
В игноре Kart
Додано: Пон 08 жов, 2018 09:05
назовите мне у нас в украине/киева мера/президента который пришел не с ринга и знал как руководить и у него это хорошо получалось
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
Додано: Пон 08 жов, 2018 09:23
Re: Кличко радить киянам купувати бойлери
Покупайте бойлеры, но за газ вам все равно заплатить придется. Газовикам фиг докажешь что у тебя электробойлер. Они уверены что вы греете воду и в тазиках подмываетесь.
Если выставят счет за подмывание, платить не буду, даже за использование газа плитой не буду. Нефиг на мне выезжать.
Додано: Пон 08 жов, 2018 09:28
Когда будет абонплата за то что у тебя труба с "горячей водой" по стояку то бойлер не спасет
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:18
Re: Кличко радить киянам купувати бойлери
Ещё можно стать в угол - там 90 градусов.
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:22
А еще можно посоветовать запасаться дровами и тазами. А в следующем году свечами и лучинами.
Это при том, что горячая вода во многих районах Киева есть. Клоун.
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