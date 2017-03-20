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Кличко радить киянам
купувати бойлери

Кличко радить киянам купувати бойлери
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:10

Кличко радить киянам купувати бойлери

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Киянам обіцяють гарячу воду після 10 жовтня

Дивися повний текст Кличко радить киянам купувати бойлери.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:10

А в следующем году запасаться буржуйками?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:20

Re: Кличко радить киянам купувати бойлери

по любому в доле
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:40

И подымут свет в 2 раза
papazina
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:48

  R2 написав:Кличко радить киянам купувати бойлери.


А киевлянам остается только посоветовать Кличко вернуться туда откуда и пришел - на ринг, и не лезть руководить тем, в чем ничего не смыслит
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:05

  shapo написав:
  R2 написав:Кличко радить киянам купувати бойлери.


А киевлянам остается только посоветовать Кличко вернуться туда откуда и пришел - на ринг, и не лезть руководить тем, в чем ничего не смыслит


назовите мне у нас в украине/киева мера/президента который пришел не с ринга и знал как руководить и у него это хорошо получалось :)
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:23

Re: Кличко радить киянам купувати бойлери

Покупайте бойлеры, но за газ вам все равно заплатить придется. Газовикам фиг докажешь что у тебя электробойлер. Они уверены что вы греете воду и в тазиках подмываетесь.
Если выставят счет за подмывание, платить не буду, даже за использование газа плитой не буду. Нефиг на мне выезжать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:28

Когда будет абонплата за то что у тебя труба с "горячей водой" по стояку то бойлер не спасет
makishin60
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:18

Re: Кличко радить киянам купувати бойлери

Ещё можно стать в угол - там 90 градусов.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:22

А еще можно посоветовать запасаться дровами и тазами. А в следующем году свечами и лучинами.
Это при том, что горячая вода во многих районах Киева есть. Клоун.
LOKY
 
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