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Кличко радить киянам
купувати бойлери

Кличко радить киянам купувати бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:32

  makishin60 написав:Когда будет абонплата за то что у тебя труба с "горячей водой" по стояку то бойлер не спасет

Что мешает вам отказаться от трубы или брать деньги за транзит?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:36

  LOKY написав:А еще можно посоветовать запасаться дровами и тазами. А в следующем году свечами и лучинами.
Это при том, что горячая вода во многих районах Киева есть. Клоун.

В одной новостойке некоторые жильцы пару лет не платили за отопление и горячую воду. Долг полмиллиона, отключили пока что горячую воду. Говорилось им при начале ремонтов чтобы ставили бойлера. Так многих не устраивало, потому что показалось дорого на 2 стояка по бойлеру ставить и потом обслуживать. Теперь бегают с тазиками и сосут сосульки.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:38

  shapo написав: А киевлянам остается только посоветовать Кличко вернуться туда откуда и пришел - на ринг, и не лезть руководить тем, в чем ничего не смыслит


  stokoz написав:назовите мне у нас в украине/киева мера/президента который пришел не с ринга и знал как руководить и у него это хорошо получалось :)


Болельщик братьев-боксеров ООО в свой первый срок
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:57

  p_a_l написав:Покупайте бойлеры, но за газ вам все равно заплатить придется. Газовикам фиг докажешь что у тебя электробойлер. Они уверены что вы греете воду и в тазиках подмываетесь.
Если выставят счет за подмывание, платить не буду, даже за использование газа плитой не буду. Нефиг на мне выезжать.

В смысле "фиг докажешь"? -- зачем вообще что-то доказывать? -- записал в платежку свои 3 куба газа по счетчику, за них и заплатил...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:32

  p_a_l написав:В одной новостойке некоторые жильцы пару лет не платили за отопление и горячую воду. Долг полмиллиона, отключили пока что горячую воду. Говорилось им при начале ремонтов чтобы ставили бойлера. Так многих не устраивало, потому что показалось дорого на 2 стояка по бойлеру ставить и потом обслуживать. Теперь бегают с тазиками и сосут сосульки.


В новостройке в Киеве, в которой все квартиры купили, и не за 3 копейки, дорого установить пару бойлеров, с установкой долларов до 500 за оба?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:42

Советую Кличко с табличкой "Конченый гавнюк" повеситься на флагштоке возле горадминистрации.
tramlin
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:43

  summacut написав:
  p_a_l написав:... показалось дорого на 2 стояка по бойлеру ставить и потом обслуживать...


В новостройке в Киеве, в которой все квартиры купили, и не за 3 копейки, дорого установить пару бойлеров, с установкой долларов до 500 за оба?

Так была новость недавно: в новопечерских липках народ на субсидию толпой подался :)
-- богатые тоже плачут :)
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:04

киевские власти в очередной раз расписались в собственной несостоятельности...
Cler
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