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Кличко радить киянам купувати бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 10:32
makishin60 написав:
Когда будет абонплата за то что у тебя труба с "горячей водой" по стояку то бойлер не спасет
Что мешает вам отказаться от трубы или брать деньги за транзит?
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Додано: Пон 08 жов, 2018 10:36
LOKY написав:
А еще можно посоветовать запасаться дровами и тазами. А в следующем году свечами и лучинами.
Это при том, что горячая вода во многих районах Киева есть. Клоун.
В одной новостойке некоторые жильцы пару лет не платили за отопление и горячую воду. Долг полмиллиона, отключили пока что горячую воду. Говорилось им при начале ремонтов чтобы ставили бойлера. Так многих не устраивало, потому что показалось дорого на 2 стояка по бойлеру ставить и потом обслуживать. Теперь бегают с тазиками и сосут сосульки.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 10:38
shapo написав:
А киевлянам остается только посоветовать Кличко вернуться туда откуда и пришел - на ринг, и не лезть руководить тем, в чем ничего не смыслит
stokoz написав:
назовите мне у нас в украине/киева мера/президента который пришел не с ринга и знал как руководить и у него это хорошо получалось
Болельщик братьев-боксеров ООО в свой первый срок
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Додано: Пон 08 жов, 2018 10:57
p_a_l написав:
Покупайте бойлеры, но за газ вам все равно заплатить придется. Газовикам фиг докажешь что у тебя электробойлер. Они уверены что вы греете воду и в тазиках подмываетесь.
Если выставят счет за подмывание, платить не буду, даже за использование газа плитой не буду. Нефиг на мне выезжать.
В смысле "фиг докажешь"? -- зачем вообще что-то доказывать? -- записал в платежку свои 3 куба газа по счетчику, за них и заплатил...
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:32
p_a_l написав:
В одной новостойке
некоторые жильцы пару лет не платили за отопление и горячую воду. Долг полмиллиона, отключили пока что горячую воду. Говорилось им при начале ремонтов чтобы ставили бойлера. Так многих не устраивало, потому что показалось дорого на 2 стояка по бойлеру ставить и потом обслуживать
. Теперь бегают с тазиками и сосут сосульки.
В новостройке в Киеве, в которой все квартиры купили, и не за 3 копейки, дорого установить пару бойлеров, с установкой долларов до 500 за оба?
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:42
Советую Кличко с табличкой "Конченый гавнюк" повеситься на флагштоке возле горадминистрации.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:43
summacut написав: p_a_l написав:
... показалось дорого на 2 стояка по бойлеру ставить и потом обслуживать
...
В новостройке в Киеве, в которой все квартиры купили, и не за 3 копейки, дорого установить пару бойлеров, с установкой долларов до 500 за оба?
Так была новость недавно: в новопечерских липках народ на субсидию толпой подался
-- богатые тоже плачут
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:04
киевские власти в очередной раз расписались в собственной несостоятельности...
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