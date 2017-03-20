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Кличко радить киянам
купувати бойлери

Кличко радить киянам купувати бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:54

Бойлеры - это чудесно, но кто заменит внутридомовую проводку в старых домах и увеличит договорную мощность на дома?
PSL
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:16

  _hunter написав:
  p_a_l написав:Покупайте бойлеры, но за газ вам все равно заплатить придется. Газовикам фиг докажешь что у тебя электробойлер. Они уверены что вы греете воду и в тазиках подмываетесь.
Если выставят счет за подмывание, платить не буду, даже за использование газа плитой не буду. Нефиг на мне выезжать.

В смысле "фиг докажешь"? -- зачем вообще что-то доказывать? -- записал в платежку свои 3 куба газа по счетчику, за них и заплатил...

По какому счетчику? Их нам кто то поставил? Или выбросить 5000 грн за установку?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:25

  summacut написав:
  p_a_l написав:В одной новостойке некоторые жильцы пару лет не платили за отопление и горячую воду. Долг полмиллиона, отключили пока что горячую воду. Говорилось им при начале ремонтов чтобы ставили бойлера. Так многих не устраивало, потому что показалось дорого на 2 стояка по бойлеру ставить и потом обслуживать. Теперь бегают с тазиками и сосут сосульки.


В новостройке в Киеве, в которой все квартиры купили, и не за 3 копейки, дорого установить пару бойлеров, с установкой долларов до 500 за оба?

Если бы видели сколько вони было на Домик.юа по поводу бойлеров. А по поводу грибка в ванных я вообще молчу. Позакрывают окна, тяги воздуха нет, вентиляции нет, хотят чтобы полотеничка грели потому что грибок может быть.
Советую приоткрыть окно и вентиляция воздуха появится. Нет. Им горячие трубы подавай. А там такая система начисления, что за потери тепла идет отдельная оплата.
Например если Киевэнерго считает кубометры по счетчику с полотеничками, то частные жэки считают и за кубометры с полотеничками и за теплопотери по всему дому. А это потери по трубам, по полотенцесушителям и по коридорам и лестничным площадкам.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:29

  _hunter написав:
  summacut написав:
  p_a_l написав:... показалось дорого на 2 стояка по бойлеру ставить и потом обслуживать...


В новостройке в Киеве, в которой все квартиры купили, и не за 3 копейки, дорого установить пару бойлеров, с установкой долларов до 500 за оба?

Так была новость недавно: в новопечерских липках народ на субсидию толпой подался :)
-- богатые тоже плачут :)

Богатые не только плачут но и каплычки в поместьях ставят. Так дешевле по энергоресурсам получается.
Ну и спиртное через церкви тоже налогом не облагается :D
p_a_l
 
Повідомлень: 1353
З нами з: 15.02.11
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:31

  PSL написав:Бойлеры - это чудесно, но кто заменит внутридомовую проводку в старых домах и увеличит договорную мощность на дома?

А это пусть чухается поставщик той самой электрики.
p_a_l
 
Повідомлень: 1353
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 233 раз.
 
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  #<123
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