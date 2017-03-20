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Кличко радить киянам купувати бойлери
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Додано: Пон 08 жов, 2018 13:16
_hunter написав: p_a_l написав:
Покупайте бойлеры, но за газ вам все равно заплатить придется. Газовикам фиг докажешь что у тебя электробойлер. Они уверены что вы греете воду и в тазиках подмываетесь.
Если выставят счет за подмывание, платить не буду, даже за использование газа плитой не буду. Нефиг на мне выезжать.
В смысле "фиг докажешь"? -- зачем вообще что-то доказывать? -- записал в платежку свои 3 куба газа по счетчику, за них и заплатил...
По какому счетчику? Их нам кто то поставил? Или выбросить 5000 грн за установку?
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Додано: Пон 08 жов, 2018 13:25
summacut написав: p_a_l написав:
В одной новостойке
некоторые жильцы пару лет не платили за отопление и горячую воду. Долг полмиллиона, отключили пока что горячую воду. Говорилось им при начале ремонтов чтобы ставили бойлера. Так многих не устраивало, потому что показалось дорого на 2 стояка по бойлеру ставить и потом обслуживать
. Теперь бегают с тазиками и сосут сосульки.
В новостройке в Киеве, в которой все квартиры купили, и не за 3 копейки, дорого установить пару бойлеров, с установкой долларов до 500 за оба?
Если бы видели сколько вони было на Домик.юа по поводу бойлеров. А по поводу грибка в ванных я вообще молчу. Позакрывают окна, тяги воздуха нет, вентиляции нет, хотят чтобы полотеничка грели потому что грибок может быть.
Советую приоткрыть окно и вентиляция воздуха появится. Нет. Им горячие трубы подавай. А там такая система начисления, что за потери тепла идет отдельная оплата.
Например если Киевэнерго считает кубометры по счетчику с полотеничками, то частные жэки считают и за кубометры с полотеничками и за теплопотери по всему дому. А это потери по трубам, по полотенцесушителям и по коридорам и лестничным площадкам.
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p_a_l
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Додано: Пон 08 жов, 2018 13:29
_hunter написав: summacut написав: p_a_l написав:
... показалось дорого на 2 стояка по бойлеру ставить и потом обслуживать
...
В новостройке в Киеве, в которой все квартиры купили, и не за 3 копейки, дорого установить пару бойлеров, с установкой долларов до 500 за оба?
Так была новость недавно: в новопечерских липках народ на субсидию толпой подался
-- богатые тоже плачут
Богатые не только плачут но и каплычки в поместьях ставят. Так дешевле по энергоресурсам получается.
Ну и спиртное через церкви тоже налогом не облагается
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Додано: Пон 08 жов, 2018 13:31
PSL написав:
Бойлеры - это чудесно, но кто заменит внутридомовую проводку в старых домах и увеличит договорную мощность на дома?
А это пусть чухается поставщик той самой электрики.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 14:18
p_a_l написав:
А это пусть чухается поставщик той самой электрики.
Чухаться будут обслуживающие дома организации(ЖЭКи и т.п.) и ОСББ, т.к. внутридомовые сети на их баллансе.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 14:47
Вот молодец! И спортсмен, и юморист! Только на этой должности главное не юморить а работать на благо горожан.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 15:11
Как хорошо что мы не киевляне
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Додано: Пон 08 жов, 2018 15:22
Если в кране нет воды (горячей)....
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Додано: Пон 08 жов, 2018 15:23
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Додано: Пон 08 жов, 2018 15:35
PSL написав: p_a_l написав:
А это пусть чухается поставщик той самой электрики.
Чухаться будут обслуживающие дома организации(ЖЭКи и т.п.) и ОСББ, т.к. внутридомовые сети на их баллансе.
Поменять внутридомовую проводку пол-дела. Где найти резервные мощности, например, на Подоле?
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