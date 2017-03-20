Кличко радить киянам купувати бойлери

Додано: Пон 08 жов, 2018 13:25

summacut написав: p_a_l написав: В одной новостойке некоторые жильцы пару лет не платили за отопление и горячую воду. Долг полмиллиона, отключили пока что горячую воду. Говорилось им при начале ремонтов чтобы ставили бойлера. Так многих не устраивало, потому что показалось дорого на 2 стояка по бойлеру ставить и потом обслуживать. Теперь бегают с тазиками и сосут сосульки. В однойнекоторые жильцы пару лет не платили за отопление и горячую воду. Долг полмиллиона, отключили пока что горячую воду. Говорилось им при начале ремонтов чтобы ставили бойлера. Так многих не устраивало, потому что. Теперь бегают с тазиками и сосут сосульки.



В новостройке в Киеве, в которой все квартиры купили, и не за 3 копейки, дорого установить пару бойлеров, с установкой долларов до 500 за оба? В новостройке в Киеве, в которой все квартиры купили, и не за 3 копейки, дорого установить пару бойлеров, с установкой долларов до 500 за оба?

Если бы видели сколько вони было на Домик.юа по поводу бойлеров. А по поводу грибка в ванных я вообще молчу. Позакрывают окна, тяги воздуха нет, вентиляции нет, хотят чтобы полотеничка грели потому что грибок может быть.Советую приоткрыть окно и вентиляция воздуха появится. Нет. Им горячие трубы подавай. А там такая система начисления, что за потери тепла идет отдельная оплата.Например если Киевэнерго считает кубометры по счетчику с полотеничками, то частные жэки считают и за кубометры с полотеничками и за теплопотери по всему дому. А это потери по трубам, по полотенцесушителям и по коридорам и лестничным площадкам.