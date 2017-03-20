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Кличко радить киянам купувати бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 жов, 2018 16:03
Cler написав:
киевские власти в очередной раз расписались в собственной несостоятельности...
несостоятельность в том что не могут выбить долги из нищего населения.
ситуация с долгами затянулась, слишком долго ничего не предпринимали, суммы астрономические....
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Додано: Пон 08 жов, 2018 16:17
Slon_Nosov написав: Cler написав:
киевские власти в очередной раз расписались в собственной несостоятельности...
несостоятельность в том что не могут выбить долги из нищего населения.
ситуация с долгами затянулась, слишком долго ничего не предпринимали, суммы астрономические....
если вы про долги перед КиевЭнерго, то задолжность населения сильно преувеличина, так как только половина долга связана с неоплатами населения и при этом более половины долга населения возникло не из-за населения, а из-за долгов власти по компенсации льгот и субсидий, то есть из-за несостоятельности власти...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Додано: Пон 08 жов, 2018 16:17
p_a_l написав: _hunter написав: p_a_l написав:
Покупайте бойлеры, но за газ вам все равно заплатить придется. Газовикам фиг докажешь что у тебя электробойлер. Они уверены что вы греете воду и в тазиках подмываетесь.
Если выставят счет за подмывание, платить не буду, даже за использование газа плитой не буду. Нефиг на мне выезжать.
В смысле "фиг докажешь"? -- зачем вообще что-то доказывать? -- записал в платежку свои 3 куба газа по счетчику, за них и заплатил...
По какому счетчику? Их нам кто то поставил? Или выбросить 5000 грн за установку?
В смысле "кто-то поставил"? -- квартира чья? -- ковота?
И в смысле "выбрасывать"?..
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Додано: Пон 08 жов, 2018 16:20
shapo написав: PSL написав: p_a_l написав:
А это пусть чухается поставщик той самой электрики.
Чухаться будут обслуживающие дома организации(ЖЭКи и т.п.) и ОСББ, т.к. внутридомовые сети на их баллансе.
Поменять внутридомовую проводку пол-дела. Где найти резервные мощности, например, на Подоле?
А кто-то, например, в текущие уже "уперся"? -- или вопрос чисто на "а поговорить"?
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Додано: Пон 08 жов, 2018 16:21
Cler написав: Slon_Nosov написав: Cler написав:
киевские власти в очередной раз расписались в собственной несостоятельности...
несостоятельность в том что не могут выбить долги из нищего населения.
ситуация с долгами затянулась, слишком долго ничего не предпринимали, суммы астрономические....
если вы про долги перед КиевЭнерго, то задолжность населения сильно преувеличина, так как только половина долга связана с неоплатами населения и при этом более половины долга населения возникло не из-за населения, а из-за долгов власти по компенсации льгот и субсидий, то есть из-за несостоятельности власти...
Так с той половиной, что "населения" -- с ней что делать? -- можно не платить уже? -- власть во всем виновата, оказывается.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 16:22
_hunter написав:
В смысле "кто-то поставил"? -- квартира чья? -- ковота?
И в смысле "выбрасывать"?..
а при чём здесь "квартира чья"? у нас же любят рассказывать про то как в Европе, так вот в цивилизованных странах счётчик проблема не потребителя, а поставщика ресурса...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Додано: Пон 08 жов, 2018 16:26
_hunter написав:
Так с той половиной, что "населения" -- с ней что делать? -- можно не платить уже? -- власть во всем виновата, оказывается.
75% населения не имеет долгов, но из них сделали заложников несосотоятельности власти. если власть не способна решать коммунальные проблемы, то она должна уйти...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Додано: Пон 08 жов, 2018 16:30
PSL написав: p_a_l написав:
А это пусть чухается поставщик той самой электрики.
Чухаться будут обслуживающие дома организации(ЖЭКи и т.п.) и ОСББ, т.к. внутридомовые сети на их баллансе.
Вот тут вы ошибаетесь. Все что до счетчика вместе со счетчиком это собственность поставщика электоэнергии. Договор заключает кто, владельцы квартир или председатель ОСББ? Нас уже даже по воде давным давно на индивидуальные договоры перевели.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 16:39
shapo написав: PSL написав: p_a_l написав:
А это пусть чухается поставщик той самой электрики.
Чухаться будут обслуживающие дома организации(ЖЭКи и т.п.) и ОСББ, т.к. внутридомовые сети на их баллансе.
Поменять внутридомовую проводку пол-дела. Где найти резервные мощности, например, на Подоле?
Где найти мясо на свадебный шашлык на 200 персон, это проблемы тех кто обслуживает свадьбу и хочет на этом заработать.
Если поставщик баранины не хочет поставлять мясо, то его конкурен поставщик свинины, должен почухаться, чтобы переманить любителей шашлыка из баранины на свою сторону.
Если же гости останутся голодными, то обоих поставщиков зажарить на мангале.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 16:44
Боксер видно плохо соображает.
Бойлер не спасает положение, поскольку ванна холодная и бойлера не хватит ее нагреть, приходится греть дополнительно ванну кастрюлей. Змеевик холодный и в ванне прохладно, а при использовании бойлера запотевают стены и разводится плесень, чего нет при централизованной поставке горячей воды.
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LOKY
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