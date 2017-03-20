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Кличко радить киянам
купувати бойлери

Кличко радить киянам купувати бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:46

  _hunter написав:
В смысле "кто-то поставил"? -- квартира чья? -- ковота?
И в смысле "выбрасывать"?..

Мне счетчик газа нашару никакая газовая контора ставить не хочет и не собирается. Киевэнерго электросчетчик поменяла бесплатно. Ставят на газ если деньги заплатишь. У нас сейчас в Киеве это стоит 5000 грн. Недавно было 4500 грн. А так как ты без счетчика, то за мнимые тазики заплати или заплати 5000 за счетчик. Вот врубят отопление и придут письма счастья, как и в прошлый год.
Недавно тут кто то писал, что у него и счетчик был на газ, но все равно прислали счет на доплату, хотя использовал электробойлер.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:53

  Slon_Nosov написав:
  Cler написав:киевские власти в очередной раз расписались в собственной несостоятельности...


несостоятельность в том что не могут выбить долги из нищего населения.
ситуация с долгами затянулась, слишком долго ничего не предпринимали, суммы астрономические....

Да там и долгов может и нет. Мнимые цифры рисуют. Знаю одну квартиру. Прописано 4 человека. Реально проживает 1 и то в 6 утра на работу, и в 9 вечера домой. А квитанции на 4 человека приходят. Или купи счетчик за 5000 грн.
По горячей и холодной воде. Если показания вовремя не дал, пришлют свои мнимые выковырянные их носа показания.
Например моему отцу пришло нормально кубов по горячей воде, но он ей не пользуется, стоит бойлер. Говорю, пойди и расторгни договор, пусть отстанут от пенсионера. Показания он может только по рельсе пробить, или ехать куда то и бумажку там заполнять.

Мнение. Если нет счетчиков, то оплачиваешь по количеству фэйсов. А где сейчас эти самые фэйсы? Правильно. По Польшам с Россиями катаются, деньги на квартплату зарабатывают. Получаются сдирают не за что.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:01

  LOKY написав:Боксер видно плохо соображает.
Бойлер не спасает положение, поскольку ванна холодная и бойлера не хватит ее нагреть, приходится греть дополнительно ванну кастрюлей. Змеевик холодный и в ванне прохладно, а при использовании бойлера запотевают стены и разводится плесень, чего нет при централизованной поставке горячей воды.

Бойлер спасает положение, просто для любителей принимать ванны нужно бойлер на 100-120л, электрический полотенцесушитель и/или теплые полы. Тогда ничего не запотевает и не разводится. Другое дело, что за перебои в поставке услуги (горячей воды) и несоответствие услуги нормам (недостаточная температура) поставщики, по-хорошему, пеню должны выплачивать тем, кто исправно платит
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:22

  p_a_l написав:
  shapo написав:
Поменять внутридомовую проводку пол-дела. Где найти резервные мощности, например, на Подоле?

Где найти мясо на свадебный шашлык на 200 персон, это проблемы тех кто обслуживает свадьбу и хочет на этом заработать.
Если поставщик баранины не хочет поставлять мясо, то его конкурен поставщик свинины, должен почухаться, чтобы переманить любителей шашлыка из баранины на свою сторону.
Если же гости останутся голодными, то обоих поставщиков зажарить на мангале.

1)На мусульманских или иудейских свадьбах свинина не пройдет
2)Выработать дополнительную электроэнергию в стране с Роттердам + и Пенсильвании + + непростая задача т. к. за 27 лет не построено ни одного нового блока АЭС, ни одной ТЕС или ГЭС. Пока спасает упавшая промышленность и оставшийся резерв АЭС, но он тает. И будут проблемы даже с закупкой за рубежом
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