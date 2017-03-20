Кличко радить киянам купувати бойлери

Додано: Пон 08 жов, 2018 16:53

Slon_Nosov написав: Cler написав: киевские власти в очередной раз расписались в собственной несостоятельности... киевские власти в очередной раз расписались в собственной несостоятельности...



несостоятельность в том что не могут выбить долги из нищего населения.

ситуация с долгами затянулась, слишком долго ничего не предпринимали, суммы астрономические.... несостоятельность в том что не могут выбить долги из нищего населения.ситуация с долгами затянулась, слишком долго ничего не предпринимали, суммы астрономические....

Да там и долгов может и нет. Мнимые цифры рисуют. Знаю одну квартиру. Прописано 4 человека. Реально проживает 1 и то в 6 утра на работу, и в 9 вечера домой. А квитанции на 4 человека приходят. Или купи счетчик за 5000 грн.По горячей и холодной воде. Если показания вовремя не дал, пришлют свои мнимые выковырянные их носа показания.Например моему отцу пришло нормально кубов по горячей воде, но он ей не пользуется, стоит бойлер. Говорю, пойди и расторгни договор, пусть отстанут от пенсионера. Показания он может только по рельсе пробить, или ехать куда то и бумажку там заполнять.Мнение. Если нет счетчиков, то оплачиваешь по количеству фэйсов. А где сейчас эти самые фэйсы? Правильно. По Польшам с Россиями катаются, деньги на квартплату зарабатывают. Получаются сдирают не за что.