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Кличко радить киянам купувати бойлери
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Додано: Пон 08 жов, 2018 16:46
_hunter написав:
В смысле "кто-то поставил"? -- квартира чья? -- ковота?
И в смысле "выбрасывать"?..
Мне счетчик газа нашару никакая газовая контора ставить не хочет и не собирается. Киевэнерго электросчетчик поменяла бесплатно. Ставят на газ если деньги заплатишь. У нас сейчас в Киеве это стоит 5000 грн. Недавно было 4500 грн. А так как ты без счетчика, то за мнимые тазики заплати или заплати 5000 за счетчик. Вот врубят отопление и придут письма счастья, как и в прошлый год.
Недавно тут кто то писал, что у него и счетчик был на газ, но все равно прислали счет на доплату, хотя использовал электробойлер.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 16:53
Slon_Nosov написав: Cler написав:
киевские власти в очередной раз расписались в собственной несостоятельности...
несостоятельность в том что не могут выбить долги из нищего населения.
ситуация с долгами затянулась, слишком долго ничего не предпринимали, суммы астрономические....
Да там и долгов может и нет. Мнимые цифры рисуют. Знаю одну квартиру. Прописано 4 человека. Реально проживает 1 и то в 6 утра на работу, и в 9 вечера домой. А квитанции на 4 человека приходят. Или купи счетчик за 5000 грн.
По горячей и холодной воде. Если показания вовремя не дал, пришлют свои мнимые выковырянные их носа показания.
Например моему отцу пришло нормально кубов по горячей воде, но он ей не пользуется, стоит бойлер. Говорю, пойди и расторгни договор, пусть отстанут от пенсионера. Показания он может только по рельсе пробить, или ехать куда то и бумажку там заполнять.
Мнение. Если нет счетчиков, то оплачиваешь по количеству фэйсов. А где сейчас эти самые фэйсы? Правильно. По Польшам с Россиями катаются, деньги на квартплату зарабатывают. Получаются сдирают не за что.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 17:01
LOKY написав:
Боксер видно плохо соображает.
Бойлер не спасает положение, поскольку ванна холодная и бойлера не хватит ее нагреть, приходится греть дополнительно ванну кастрюлей. Змеевик холодный и в ванне прохладно, а при использовании бойлера запотевают стены и разводится плесень, чего нет при централизованной поставке горячей воды.
Бойлер спасает положение, просто для любителей принимать ванны нужно бойлер на 100-120л, электрический полотенцесушитель и/или теплые полы. Тогда ничего не запотевает и не разводится. Другое дело, что за перебои в поставке услуги (горячей воды) и несоответствие услуги нормам (недостаточная температура) поставщики, по-хорошему, пеню должны выплачивать тем, кто исправно платит
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Додано: Пон 08 жов, 2018 17:22
p_a_l написав: shapo написав:
Поменять внутридомовую проводку пол-дела. Где найти резервные мощности, например, на Подоле?
Где найти мясо на свадебный шашлык на 200 персон, это проблемы тех кто обслуживает свадьбу и хочет на этом заработать.
Если поставщик баранины не хочет поставлять мясо, то его конкурен поставщик свинины, должен почухаться, чтобы переманить любителей шашлыка из баранины на свою сторону.
Если же гости останутся голодными, то обоих поставщиков зажарить на мангале.
1)На мусульманских или иудейских свадьбах свинина не пройдет
2)Выработать дополнительную электроэнергию в стране с Роттердам + и Пенсильвании + + непростая задача т. к. за 27 лет не построено ни одного нового блока АЭС, ни одной ТЕС или ГЭС. Пока спасает упавшая промышленность и оставшийся резерв АЭС, но он тает. И будут проблемы даже с закупкой за рубежом
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Додано: Пон 08 жов, 2018 17:57
p_a_l написав:
Вот тут вы ошибаетесь. Все что до счетчика вместе со счетчиком это собственность поставщика электоэнергии. Договор заключает кто, владельцы квартир или председатель ОСББ? Нас уже даже по воде давным давно на индивидуальные договоры перевели.
Я не ошибаюсь: эл. счетчик - собственность Киевэнерго/ДТЭК, все внутридомовые электросети - на обслуживании балансосодержателя (ЖСК/ОСББ, ЖЭК, управляющая компания). Если не верите, позвоните в ДТЭК и скажите о проблемах с проводкой в доме (не квартире) и узнаете, кто за это отвечает. Можете зайти на оф.сайт поставщика, там есть ответ на этот вопрос. Ответственность ДТЭК заканчивается на вводном щите возле дома, даже не в щитовой.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 22:39
p_a_l написав:
Например моему отцу пришло нормально кубов по горячей воде, но он ей не пользуется, стоит бойлер. Говорю, пойди и расторгни договор, пусть отстанут от пенсионера. Показания он может только по рельсе пробить, или ехать куда то и бумажку там заполнять.
какой-то пост из 90-тых.
откуда-то "пришло нормально кубов". звучит как бред. установите счётчик воды и передавайте показания онлайн.
летом вообще горячей не пользуюсь, грею бойлером, т.к. дешевле. и никаких кубов никто не присылает, т.к. счётчик есть.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 22:45
Cler написав: _hunter написав:
В смысле "кто-то поставил"? -- квартира чья? -- ковота?
И в смысле "выбрасывать"?..
а при чём здесь "квартира чья"? у нас же любят рассказывать про то как в Европе, так вот в цивилизованных странах счётчик проблема не потребителя, а поставщика ресурса...
"Аполитично рассуждаешь, чеснослово..." (Кавказская пленница).
Про Европу и МВФ выгодно вспоминать когда надо пояса потуже затянуть ... на шее у населения. В остальное время эти капиталисты "лезут во внутренние дела суверенного государства" и требуют какой-о борьбы с какой-то коррупцией. В опчем хамы невоспитанные.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 22:55
LOKY написав:
Боксер видно плохо соображает.
Бойлер не спасает положение, поскольку ванна холодная и бойлера не хватит ее нагреть, приходится греть дополнительно ванну кастрюлей. Змеевик холодный и в ванне прохладно, а при использовании бойлера запотевают стены и разводится плесень, чего нет при централизованной поставке горячей воды.
В данном случае, ставите в вентканал достаточной мощноси вентилятор, а поверхности стен и потолка обрабатываете фунгицидом (в строительных супермаркетах продается недорого) или во время ремонта добавляете в краску и затирку для плитки.
Боксер, конечно, де6ил сказочный- он вместо решения проблемы - ликвидирует сам объект.
Вместо чистки, дезинсекции и дератизации мусоросборников - заварить к ипенеймаме. По всему Киеву. Вместо горячей воды - бойлеры.
Место ремонта дорог - ограничение скорости и сужение разметки.
Внимание!
Скоро!
Не пропустите!
Вместо водопровода - собираем дождевую воду!
Канализацию отменят - всем завести биотуалеты!
Вместо газа - газовые баллоны!
Лифт - роскошь! Подъем по лестнице - полезно для здоровья!
Даешь дизельгенератор в каждой киевской квартире!
Уррраааа!
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Додано: Пон 08 жов, 2018 23:49
rjkz
Плюс за юмор. Но, уровень мышления нашего мэра описан точно
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Додано: Пон 08 жов, 2018 23:51
Faceless написав: LOKY написав:
Боксер видно плохо соображает.
Бойлер не спасает положение, поскольку ванна холодная и бойлера не хватит ее нагреть, приходится греть дополнительно ванну кастрюлей. Змеевик холодный и в ванне прохладно, а при использовании бойлера запотевают стены и разводится плесень, чего нет при централизованной поставке горячей воды.
Бойлер спасает положение, просто для любителей принимать ванны нужно бойлер на 100-120л, электрический полотенцесушитель и/или теплые полы. Тогда ничего не запотевает и не разводится. Другое дело, что за перебои в поставке услуги
(горячей воды) и несоответствие услуги нормам (недостаточная температура) поставщики
, по-хорошему, пеню должны выплачивать
тем, кто исправно платит
Нужное выделил, прямо в точку. А то, как то уж очень односторонние "услуги" получаются, от некоторых еще и запретили отказываться. Типа "молчите, платите и получайте "удовольствие""
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