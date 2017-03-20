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Кличко радить киянам купувати бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 01:24
советую кличку собирать чемоданы
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w1547
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- Повідомлень: 133
- З нами з: 05.06.14
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