Кличко радить киянам купувати бойлери

_hunter написав:

В смысле "кто-то поставил"? -- квартира чья? -- ковота?

И в смысле "выбрасывать"?.. В смысле "кто-то поставил"? -- квартира чья? -- ковота?И в смысле "выбрасывать"?..

Мне счетчик газа нашару никакая газовая контора ставить не хочет и не собирается. Киевэнерго электросчетчик поменяла бесплатно. Ставят на газ если деньги заплатишь. У нас сейчас в Киеве это стоит 5000 грн. Недавно было 4500 грн. А так как ты без счетчика, то за мнимые тазики заплати или заплати 5000 за счетчик. Вот врубят отопление и придут письма счастья, как и в прошлый год.Недавно тут кто то писал, что у него и счетчик был на газ, но все равно прислали счет на доплату, хотя использовал электробойлер.