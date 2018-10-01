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Кличко радить киянам
купувати бойлери

Кличко радить киянам купувати бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 01:24

советую кличку собирать чемоданы
w1547
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 07:49

Бойлер поставив, бо це в 2 рази дешевше за гарячу воду.
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:06

  olexiy_ogryzko написав:Бойлер поставив, бо це в 2 рази дешевше за гарячу воду.


Уж не знаю, почем подогрев воды в куивАх, но в нашем провинциальном городишке 60 грн./куб.м. (при наличии полотенцесушителя, который постоянно горячий, ибо есть циркуляция) при дельте температур 40-45 градусов. А чтобы тыщщу кил воды нагреть на 40 градусов, нужно потратить 47 кВт*ч без учета потерь, с потерями - 50+ кВт*ч, что по деньгам больше 80 грн. Многозонный счетчик при идеальных условиях приблизит эту цифру к цене централизованного подогрева, но вряд ли сможет снизить, тем более в пару раз.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:12

  Cler написав:
  _hunter написав:В смысле "кто-то поставил"? -- квартира чья? -- ковота?
И в смысле "выбрасывать"?..

а при чём здесь "квартира чья"? у нас же любят рассказывать про то как в Европе, так вот в цивилизованных странах счётчик проблема не потребителя, а поставщика ресурса...

При том: счетчик ставить никто не заставляет, вроде. Но если кому-то кажется, что его "обманывают" -- придется и самому что-то сделать.
Любят. Но до Европы мы еще не дошли -- как дойдем -- будет и вопрос счетчиков решаться.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:12

  Cler написав:
  _hunter написав:Так с той половиной, что "населения" -- с ней что делать? -- можно не платить уже? -- власть во всем виновата, оказывается.

75% населения не имеет долгов, но из них сделали заложников несосотоятельности власти. если власть не способна решать коммунальные проблемы, то она должна уйти...

Т.е. пару/тройку десятков миллионов таки предлагается списать?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:16

  LOKY написав:Боксер видно плохо соображает.
Бойлер не спасает положение, поскольку ванна холодная и бойлера не хватит ее нагреть, приходится греть дополнительно ванну кастрюлей. Змеевик холодный и в ванне прохладно, а при использовании бойлера запотевают стены и разводится плесень, чего нет при централизованной поставке горячей воды.

Это кто-то привык, что родители за него все делают.
Если такая проблема с ванной -- под нее можно завести электро полотенце-сушитель (дешево и сердито) или "теплый пол".
Аналогично со змеевиком.
При грамотной вентиляции никто нигде не "заводится".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:20

  p_a_l написав:
  _hunter написав:
В смысле "кто-то поставил"? -- квартира чья? -- ковота?
И в смысле "выбрасывать"?..

Мне счетчик газа нашару никакая газовая контора ставить не хочет и не собирается. Киевэнерго электросчетчик поменяла бесплатно. Ставят на газ если деньги заплатишь. У нас сейчас в Киеве это стоит 5000 грн. Недавно было 4500 грн. А так как ты без счетчика, то за мнимые тазики заплати или заплати 5000 за счетчик. Вот врубят отопление и придут письма счастья, как и в прошлый год.
Недавно тут кто то писал, что у него и счетчик был на газ, но все равно прислали счет на доплату, хотя использовал электробойлер.

А кто у нас что-то нашару делать хочет? -- мне, например, деньги "на шару" никто не дает -- приходится работать.

А киевэнерго тут при чем? -- у них в тарифе есть "содержание счетчиков". У киевгаза -- нет. Все просто.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:32

  EKO написав:
  Faceless написав:
  LOKY написав:Боксер видно плохо соображает.
Бойлер не спасает положение, поскольку ванна холодная и бойлера не хватит ее нагреть, приходится греть дополнительно ванну кастрюлей. Змеевик холодный и в ванне прохладно, а при использовании бойлера запотевают стены и разводится плесень, чего нет при централизованной поставке горячей воды.

Бойлер спасает положение, просто для любителей принимать ванны нужно бойлер на 100-120л, электрический полотенцесушитель и/или теплые полы. Тогда ничего не запотевает и не разводится. Другое дело, что за перебои в поставке услуги (горячей воды) и несоответствие услуги нормам (недостаточная температура) поставщики, по-хорошему, пеню должны выплачивать тем, кто исправно платит


Нужное выделил, прямо в точку. А то, как то уж очень односторонние "услуги" получаются, от некоторых еще и запретили отказываться. Типа "молчите, платите и получайте "удовольствие"" :evil:

Не нравится этот поставщик -- подключайтесь к другому.
BTW: тарифы для предприятий -- в которых собственно есть это понятие "перебои поставки" -- они "просто так" дороже, по-вашему?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:41

Re: Кличко радить киянам купувати бойлери

  _hunter написав:Не нравится этот поставщик -- подключайтесь к другому.

Ну "другой поставщик" - это только бойлер
Faceless
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