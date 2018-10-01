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Кличко радить киянам купувати бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:18
EKO написав:rjkz
Плюс за юмор. Но, уровень мышления нашего мэра описан точно
Юмор юмором, я очень боюсь, чтобы он не прочитал этот пост. Столько идей!
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:39
Faceless написав: _hunter написав:
Не нравится этот поставщик -- подключайтесь к другому.
Ну "другой поставщик" - это только бойлер
Так и я про это же
Хотя -- если ОСББ вменяемое и дом побольше типичного 5ти-этажного хруща -- можно и миникотельную поставить.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:31
_hunter написав: Cler написав:
75% населения не имеет долгов, но из них сделали заложников несосотоятельности власти. если власть не способна решать коммунальные проблемы, то она должна уйти...
Т.е. пару/тройку десятков миллионов таки предлагается списать?..
А где в бюджете Киева деньги на боксерское шоу которое Виталька организовал со своими старыми корешами? Неужели Льюисы и пр. бесплатно приехали?
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