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Кличко радить киянам
купувати бойлери

Кличко радить киянам купувати бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:18

  EKO написав:rjkz
Плюс за юмор. Но, уровень мышления нашего мэра описан точно :mrgreen:


Юмор юмором, я очень боюсь, чтобы он не прочитал этот пост. Столько идей!
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:39

  Faceless написав:
  _hunter написав:Не нравится этот поставщик -- подключайтесь к другому.

Ну "другой поставщик" - это только бойлер

Так и я про это же :)

Хотя -- если ОСББ вменяемое и дом побольше типичного 5ти-этажного хруща -- можно и миникотельную поставить.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:31

  _hunter написав:
  Cler написав:75% населения не имеет долгов, но из них сделали заложников несосотоятельности власти. если власть не способна решать коммунальные проблемы, то она должна уйти...

Т.е. пару/тройку десятков миллионов таки предлагается списать?..


А где в бюджете Киева деньги на боксерское шоу которое Виталька организовал со своими старыми корешами? Неужели Льюисы и пр. бесплатно приехали?
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