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Кличко радить киянам купувати бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:18
EKO написав:rjkz
Плюс за юмор. Но, уровень мышления нашего мэра описан точно
Юмор юмором, я очень боюсь, чтобы он не прочитал этот пост. Столько идей!
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rjkz
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:39
Faceless написав: _hunter написав:
Не нравится этот поставщик -- подключайтесь к другому.
Ну "другой поставщик" - это только бойлер
Так и я про это же
Хотя -- если ОСББ вменяемое и дом побольше типичного 5ти-этажного хруща -- можно и миникотельную поставить.
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_hunter
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:31
_hunter написав: Cler написав:
75% населения не имеет долгов, но из них сделали заложников несосотоятельности власти. если власть не способна решать коммунальные проблемы, то она должна уйти...
Т.е. пару/тройку десятков миллионов таки предлагается списать?..
А где в бюджете Киева деньги на боксерское шоу которое Виталька организовал со своими старыми корешами? Неужели Льюисы и пр. бесплатно приехали?
В игноре Kart
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shapo
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:54
shapo написав: _hunter написав: Cler написав:
75% населения не имеет долгов, но из них сделали заложников несосотоятельности власти. если власть не способна решать коммунальные проблемы, то она должна уйти...
Т.е. пару/тройку десятков миллионов таки предлагается списать?..
А где в бюджете Киева деньги на боксерское шоу которое Виталька организовал со своими старыми корешами? Неужели Льюисы и пр. бесплатно приехали?
И где же? -- по какой графе вы видели бухгалтерия деньги проводила?
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_hunter
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Додано: Вів 09 жов, 2018 12:15
Судя по этому совету, его вторая каденция еще и перебоями с электроэнергией пахнет
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antey1969
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Додано: Вів 09 жов, 2018 14:45
summacut написав: olexiy_ogryzko написав:
Бойлер поставив, бо це в 2 рази дешевше за гарячу воду.
Уж не знаю, почем подогрев воды в куивАх, но в нашем провинциальном городишке 60 грн./куб.м. (при наличии полотенцесушителя, который постоянно горячий, ибо есть циркуляция) при дельте температур 40-45 градусов. А чтобы тыщщу кил воды нагреть на 40 градусов, нужно потратить 47 кВт*ч без учета потерь, с потерями - 50+ кВт*ч, что по деньгам больше 80 грн. Многозонный счетчик при идеальных условиях приблизит эту цифру к цене централизованного подогрева, но вряд ли сможет снизить, тем более в пару раз.
Зимой вода в системе ХВС обычно подается с t 5C, а норматив для ГВС -60 С, т.е. температурный напор должен быть 55 градусов. Нагрев 1 м3 воды в этом случае потребует 55 000 (Ккал)х 4,19=230 450 кДж или 64 кВт-ч эл энергии. Реально - не менее 70-ти, потому что кПд бойлера точно не 100%.
А приведенные Вами затраты не включают, к сожалению, амортизацию бойлера.
Да и куб воды для семьи из 4-х человек в месяц - ничто, особенно если в семье есть маленькие дети или инвалиды.
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Волгарь
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Додано: Вів 09 жов, 2018 14:50
_hunter написав:
И где же? -- по какой графе вы видели бухгалтерия деньги проводила?
Когда буду в Киевсовете работать в ревизионной комиссии,м.б.,узнаю, а пока ...?
В игноре Kart
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shapo
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Додано: Вів 09 жов, 2018 14:57
Волгарь написав:
потому что кПд бойлера точно не 100%.
Точно не 100 -- 95.
BTW: а чему амортизация равна? -- у родителей бойлер лет 10 уже работает...
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_hunter
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