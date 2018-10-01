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Кличко радить киянам
купувати бойлери

Кличко радить киянам купувати бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:18

  EKO написав:rjkz
Плюс за юмор. Но, уровень мышления нашего мэра описан точно :mrgreen:


Юмор юмором, я очень боюсь, чтобы он не прочитал этот пост. Столько идей!
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:39

  Faceless написав:
  _hunter написав:Не нравится этот поставщик -- подключайтесь к другому.

Ну "другой поставщик" - это только бойлер

Так и я про это же :)

Хотя -- если ОСББ вменяемое и дом побольше типичного 5ти-этажного хруща -- можно и миникотельную поставить.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:31

  _hunter написав:
  Cler написав:75% населения не имеет долгов, но из них сделали заложников несосотоятельности власти. если власть не способна решать коммунальные проблемы, то она должна уйти...

Т.е. пару/тройку десятков миллионов таки предлагается списать?..


А где в бюджете Киева деньги на боксерское шоу которое Виталька организовал со своими старыми корешами? Неужели Льюисы и пр. бесплатно приехали?
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:54

  shapo написав:
  _hunter написав:
  Cler написав:75% населения не имеет долгов, но из них сделали заложников несосотоятельности власти. если власть не способна решать коммунальные проблемы, то она должна уйти...

Т.е. пару/тройку десятков миллионов таки предлагается списать?..


А где в бюджете Киева деньги на боксерское шоу которое Виталька организовал со своими старыми корешами? Неужели Льюисы и пр. бесплатно приехали?

И где же? -- по какой графе вы видели бухгалтерия деньги проводила?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:15

Re: Кличко радить киянам купувати бойлери

Судя по этому совету, его вторая каденция еще и перебоями с электроэнергией пахнет
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:45

  summacut написав:
  olexiy_ogryzko написав:Бойлер поставив, бо це в 2 рази дешевше за гарячу воду.


Уж не знаю, почем подогрев воды в куивАх, но в нашем провинциальном городишке 60 грн./куб.м. (при наличии полотенцесушителя, который постоянно горячий, ибо есть циркуляция) при дельте температур 40-45 градусов. А чтобы тыщщу кил воды нагреть на 40 градусов, нужно потратить 47 кВт*ч без учета потерь, с потерями - 50+ кВт*ч, что по деньгам больше 80 грн. Многозонный счетчик при идеальных условиях приблизит эту цифру к цене централизованного подогрева, но вряд ли сможет снизить, тем более в пару раз.

Зимой вода в системе ХВС обычно подается с t 5C, а норматив для ГВС -60 С, т.е. температурный напор должен быть 55 градусов. Нагрев 1 м3 воды в этом случае потребует 55 000 (Ккал)х 4,19=230 450 кДж или 64 кВт-ч эл энергии. Реально - не менее 70-ти, потому что кПд бойлера точно не 100%.
А приведенные Вами затраты не включают, к сожалению, амортизацию бойлера.
Да и куб воды для семьи из 4-х человек в месяц - ничто, особенно если в семье есть маленькие дети или инвалиды.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:50

  _hunter написав:И где же? -- по какой графе вы видели бухгалтерия деньги проводила?

Когда буду в Киевсовете работать в ревизионной комиссии,м.б.,узнаю, а пока ...?
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:57

Re: Кличко радить киянам купувати бойлери

  Волгарь написав:потому что кПд бойлера точно не 100%.

Точно не 100 -- 95.

BTW: а чему амортизация равна? -- у родителей бойлер лет 10 уже работает...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:03

  _hunter написав:
  Волгарь написав:потому что кПд бойлера точно не 100%.

Точно не 100 -- 95.

BTW: а чему амортизация равна? -- у родителей бойлер лет 10 уже работает...

Теоретически, возможно. Практически - маловероятно.
Значит, ежемесячно к стоимости потребленной на нагрев эл. энергии нужно добавлять хотя бы 1/120-ую его цены. Учитывая реалии - в долларах 2008-го года по курсу 2018-го.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:22

  Волгарь написав:
  _hunter написав:
  Волгарь написав:потому что кПд бойлера точно не 100%.

Точно не 100 -- 95.

BTW: а чему амортизация равна? -- у родителей бойлер лет 10 уже работает...

Теоретически, возможно. Практически - маловероятно.
Значит, ежемесячно к стоимости потребленной на нагрев эл. энергии нужно добавлять хотя бы 1/120-ую его цены. Учитывая реалии - в долларах 2008-го года по курсу 2018-го.

Что значит "маловероятно" -- часть энергии на охлаждение уходит? ;)
КПД у бойлера не 100% только потому, что нагрев проводов учитывают да сброс давления.

Т.е. раз в 10 лет покупать новый бойлер? -- зачем?
При установленном редукторе давления, керамическом нагревателе и баке из нержавейки -- там тупо нечему ломаться...
_hunter
 
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