Кличко радить киянам купувати бойлери

Додано: Вів 09 жов, 2018 14:45

summacut написав: olexiy_ogryzko написав: Бойлер поставив, бо це в 2 рази дешевше за гарячу воду. Бойлер поставив, бо це в 2 рази дешевше за гарячу воду.



Уж не знаю, почем подогрев воды в куивАх, но в нашем провинциальном городишке 60 грн./куб.м. (при наличии полотенцесушителя, который постоянно горячий, ибо есть циркуляция) при дельте температур 40-45 градусов. А чтобы тыщщу кил воды нагреть на 40 градусов, нужно потратить 47 кВт*ч без учета потерь, с потерями - 50+ кВт*ч, что по деньгам больше 80 грн. Многозонный счетчик при идеальных условиях приблизит эту цифру к цене централизованного подогрева, но вряд ли сможет снизить, тем более в пару раз. Уж не знаю, почем подогрев воды в куивАх, но в нашем провинциальном городишке 60 грн./куб.м. (при наличии полотенцесушителя, который постоянно горячий, ибо есть циркуляция) при дельте температур 40-45 градусов. А чтобы тыщщу кил воды нагреть на 40 градусов, нужно потратить 47 кВт*ч без учета потерь, с потерями - 50+ кВт*ч, что по деньгам больше 80 грн. Многозонный счетчик при идеальных условиях приблизит эту цифру к цене централизованного подогрева, но вряд ли сможет снизить, тем более в пару раз.

Зимой вода в системе ХВС обычно подается с t 5C, а норматив для ГВС -60 С, т.е. температурный напор должен быть 55 градусов. Нагрев 1 м3 воды в этом случае потребует 55 000 (Ккал)х 4,19=230 450 кДж или 64 кВт-ч эл энергии. Реально - не менее 70-ти, потому что кПд бойлера точно не 100%.А приведенные Вами затраты не включают, к сожалению, амортизацию бойлера.Да и куб воды для семьи из 4-х человек в месяц - ничто, особенно если в семье есть маленькие дети или инвалиды.