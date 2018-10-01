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Кличко радить киянам купувати бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 19:33
antey1969 написав:
Судя по этому совету, его вторая каденция еще и перебоями с электроэнергией пахнет
Я думаю, он и в первой успеет.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 19:42
Cler написав: _hunter написав:
Так с той половиной, что "населения" -- с ней что делать? -- можно не платить уже? -- власть во всем виновата, оказывается.
75% населения не имеет долгов, но из них сделали заложников несосотоятельности власти. если власть не способна решать коммунальные проблемы, то она должна уйти...
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верно леди пишет, по делу.
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