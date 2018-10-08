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Кличко радить киянам купувати бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 жов, 2018 19:33
antey1969 написав:
Судя по этому совету, его вторая каденция еще и перебоями с электроэнергией пахнет
Я думаю, он и в первой успеет.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 19:42
Cler написав: _hunter написав:
Так с той половиной, что "населения" -- с ней что делать? -- можно не платить уже? -- власть во всем виновата, оказывается.
75% населения не имеет долгов, но из них сделали заложников несосотоятельности власти. если власть не способна решать коммунальные проблемы, то она должна уйти...
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верно леди пишет, по делу.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:27
ruvex написав: Cler написав: _hunter написав:
Так с той половиной, что "населения" -- с ней что делать? -- можно не платить уже? -- власть во всем виновата, оказывается.
75% населения не имеет долгов, но из них сделали заложников несосотоятельности власти. если власть не способна решать коммунальные проблемы, то она должна уйти...
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верно леди пишет, по делу.
Популиз она пишет. Ее "решение" -- переложить проблему "уклонистов" на поставщиков. Поставщики по очевидным причинам это нафиг не нужно.
Даже если поверить в ее цифру о 35 процентах "уклонистов" -- полтора лярда предлагается "простить"?
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Додано: Вів 16 жов, 2018 16:51
_hunter написав: Cler написав: _hunter написав:
Так с той половиной, что "населения" -- с ней что делать? -- можно не платить уже? -- власть во всем виновата, оказывается.
75% населения не имеет долгов, но из них сделали заложников несосотоятельности власти. если власть не способна решать коммунальные проблемы, то она должна уйти...
Т.е. пару/тройку десятков миллионов таки предлагается списать?..
а кто говорил, что долги надо списать? с должниками работайте в рамках закона, а брать в заложники 75% населения, которое исправно платит - это уже попахивает государственным терроризмом...
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Додано: Вів 16 жов, 2018 16:59
summacut написав: olexiy_ogryzko написав:
Бойлер поставив, бо це в 2 рази дешевше за гарячу воду.
Уж не знаю, почем подогрев воды в куивАх, но в нашем провинциальном городишке 60 грн./куб.м. (при наличии полотенцесушителя, который постоянно горячий, ибо есть циркуляция) при дельте температур 40-45 градусов. А чтобы тыщщу кил воды нагреть на 40 градусов, нужно потратить 47 кВт*ч без учета потерь, с потерями - 50+ кВт*ч, что по деньгам больше 80 грн. Многозонный счетчик при идеальных условиях приблизит эту цифру к цене централизованного подогрева, но вряд ли сможет снизить, тем более в пару раз.
в настоящее время куб централизованной тёплой воды (горячей она просто практически никогда не быаает) стоит те же 80+ грн. те кто считают что платят в 2 раза меньше (при двухзонном счётчике) забывают к расходам на электроэнергию добавить стоимость холодной воды, которая идёт на приготовление горячей воды, и 20-30 грн. на м3 горячей воды для амортизации своих расходов на установку бойлера и забывают о том что как правило через 6-7 лет подобные устройства требуют замены...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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