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За 9 місяців податкова міліція
попередила розкрадання...

За 9 місяців податкова міліція попередила розкрадання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:38

За 9 місяців податкова міліція попередила розкрадання...

Пропонуємо до обговорення:
За результатами січня-вересня 2018 економічний ефект від роботи податкової міліції склав 10,1 млрд грн. Зокрема, протягом 9 місяців поточного року упереджено розкрадання 2,7 млрд грн ПДВ.

Дивися повний текст За 9 місяців податкова міліція попередила розкрадання майже 3 млрд грн ПДВ.
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