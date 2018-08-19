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За 9 місяців податкова міліція попередила розкрадання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 жов, 2018 08:38
Пропонуємо до обговорення:
За результатами січня-вересня 2018 економічний ефект від роботи податкової міліції склав 10,1 млрд грн. Зокрема, протягом 9 місяців поточного року упереджено розкрадання 2,7 млрд грн ПДВ.
Дивися повний текст За 9 місяців податкова міліція попередила розкрадання майже 3 млрд грн ПДВ
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Додано: Пон 08 жов, 2018 08:38
Скільки посаджено злочинців?
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