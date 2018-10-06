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Уряд планує підвищити зарплати вчителям на 8% з 2019 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 жов, 2018 08:42
Пропонуємо до обговорення:
У проекті бюджету на 2019 рік передбачено підвищення рівня зарплат вчителів приблизно на 8,2%.
Дивися повний текст Уряд планує підвищити зарплати вчителям на 8% з 2019 року
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Додано: Пон 08 жов, 2018 08:50
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