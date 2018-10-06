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Уряд планує підвищити зарплати
вчителям на 8% з 2019 року

Уряд планує підвищити зарплати вчителям на 8% з 2019 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:42

Уряд планує підвищити зарплати вчителям на 8% з 2019 року

Пропонуємо до обговорення:
У проекті бюджету на 2019 рік передбачено підвищення рівня зарплат вчителів приблизно на 8,2%.

Дивися повний текст Уряд планує підвищити зарплати вчителям на 8% з 2019 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:43

Максимум 10 тыщ.... ппц вы щедрые. А минимум слабо?
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:50

ЩонайБІЛЬШЕ, 10477. А на практиці як прибиральник
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:17

Треба сказати- в селі це нормальна зарплата а в містах мільйонниках мало...
poleg173
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:10

poleg173 Таку зп отримуватимуть одиниці. Молодий спеціаліс який прийде в школу, отримує 3800грн...каву в ларьку якомусь робити більше отримаєш, а тут дітей вчи і наукові пиши.
vitaliygoodlife
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