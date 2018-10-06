У проекті бюджету на 2019 рік передбачено підвищення рівня зарплат вчителів приблизно на 8,2%.
Дивися повний текст Уряд планує підвищити зарплати вчителям на 8% з 2019 року.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 08:42
Уряд планує підвищити зарплати вчителям на 8% з 2019 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд планує підвищити зарплати вчителям на 8% з 2019 року.
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:17
Треба сказати- в селі це нормальна зарплата а в містах мільйонниках мало...
Додано: Пон 08 жов, 2018 12:10
poleg173 Таку зп отримуватимуть одиниці. Молодий спеціаліс який прийде в школу, отримує 3800грн...каву в ларьку якомусь робити більше отримаєш, а тут дітей вчи і наукові пиши.
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:23
если темпы роста зарплат меньше темпов инфляции, то это лишь будет означать, что нищие учителя будут ещё более нищими и не более...
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