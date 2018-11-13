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Уряд планує підвищити зарплати
вчителям на 8% з 2019 року

Уряд планує підвищити зарплати вчителям на 8% з 2019 року
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:42

Уряд планує підвищити зарплати вчителям на 8% з 2019 року

Пропонуємо до обговорення:
У проекті бюджету на 2019 рік передбачено підвищення рівня зарплат вчителів приблизно на 8,2%.

Дивися повний текст Уряд планує підвищити зарплати вчителям на 8% з 2019 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:43

Максимум 10 тыщ.... ппц вы щедрые. А минимум слабо?
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:50

ЩонайБІЛЬШЕ, 10477. А на практиці як прибиральник
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:17

Треба сказати- в селі це нормальна зарплата а в містах мільйонниках мало...
poleg173
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:10

poleg173 Таку зп отримуватимуть одиниці. Молодий спеціаліс який прийде в школу, отримує 3800грн...каву в ларьку якомусь робити більше отримаєш, а тут дітей вчи і наукові пиши.
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:23

если темпы роста зарплат меньше темпов инфляции, то это лишь будет означать, что нищие учителя будут ещё более нищими и не более...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:43

Инфляция будет поболее.
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:21

Повысить только планируют, а вот снижают уже прямо сейчас и конкретно:

http://kiev.sq.com.ua/rus/news/novosti/ ... _zarplaty/
ASDF
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