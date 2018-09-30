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Наталія Швець: на заробіток до
Польщі. Як сплатити податки?

Наталія Швець: на заробіток до Польщі. Як сплатити податки?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:10

Наталія Швець: на заробіток до Польщі. Як сплатити податки?

Пропонуємо до обговорення:
Заробітки у Польщі ваблять сотні тисяч наших громадян.

Дивися повний текст Наталія Швець: на заробіток до Польщі. Як сплатити податки?.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:10

В нормальных странах человек не должен доказывать, что он не верблюд, то есть обязан платить НДФЛ только потому, что у него паспорт, а налоговая должна обосновать правомерность взыскания.
phantom_systems
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