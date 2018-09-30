Заробітки у Польщі ваблять сотні тисяч наших громадян.
Дивися повний текст Наталія Швець: на заробіток до Польщі. Як сплатити податки?.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 10:10
Наталія Швець: на заробіток до Польщі. Як сплатити податки?
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Дивися повний текст Наталія Швець: на заробіток до Польщі. Як сплатити податки?.
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:10
В нормальных странах человек не должен доказывать, что он не верблюд, то есть обязан платить НДФЛ только потому, что у него паспорт, а налоговая должна обосновать правомерность взыскания.
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:26
Тоисть я работаю заграницей,бросая дома семью,и ещё должен этим трутням налог платить!!
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