Заробітки у Польщі ваблять сотні тисяч наших громадян.
Дивися повний текст Наталія Швець: на заробіток до Польщі. Як сплатити податки?.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 10:10
Наталія Швець: на заробіток до Польщі. Як сплатити податки?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наталія Швець: на заробіток до Польщі. Як сплатити податки?.
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:10
В нормальных странах человек не должен доказывать, что он не верблюд, то есть обязан платить НДФЛ только потому, что у него паспорт, а налоговая должна обосновать правомерность взыскания.
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:26
Тоисть я работаю заграницей,бросая дома семью,и ещё должен этим трутням налог платить!!
Додано: Вів 09 жов, 2018 08:24
Розсмішити. Який сенс платити в Україні податки.Що в нас хорошого суди,прокуратура, влада?
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:08
Re: Наталія Швець: на заробіток до Польщі. Як сплатити подат
Я, может быть, и готов что-то там заплатить. Но:
1. Ставка налога в Польше выше, чем в Украине. Т.е. уплачивать реально нужно будет только военный сбор.
2. Чтобы заплатить военный сбор мне нужно: получить справку с польской налоговой, перевести ее на украинский язык, поехать в Украину и подать декларацию. Т.е. потратить несколько дней (ведь, в отличии от Польши, в Украине декларацию просто так не подашь через интернет) и некую сумму денег, сопоставимую с суммой уплачиваемого сбора.
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:55
Re: Наталія Швець: на заробіток до Польщі. Як сплатити подат
А как украинская налоговая узнает о моих польских доходах?
Кто в курсе?
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:19
А как и где получить указанную "справку о сумме полученного дохода и уплаченного налога в Польше"?
Как называется данная форма.
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