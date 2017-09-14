Державний і місцеві бюджети України у 2018 році недоотримають близько 10 млрд грн через нелегальний продаж пального.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки втрачає бюджет через нелегальне пальне.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 10:13
Стало відомо, скільки втрачає бюджет через нелегальне пальне
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки втрачає бюджет через нелегальне пальне.
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:20
Re: Стало відомо, скільки втрачає бюджет через нелегальне па
А эти деньги кто то мог бы неплохо разпилить
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