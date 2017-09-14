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Стало відомо, скільки втрачає
бюджет через нелегальне пальне

Стало відомо, скільки втрачає бюджет через нелегальне пальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:13

Стало відомо, скільки втрачає бюджет через нелегальне пальне

Пропонуємо до обговорення:
Державний і місцеві бюджети України у 2018 році недоотримають близько 10 млрд грн через нелегальний продаж пального.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:13

Так сами чиновники это все крышуют и кормятся с этого.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:20

Re: Стало відомо, скільки втрачає бюджет через нелегальне па

А эти деньги кто то мог бы неплохо разпилить
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:54

Сам Петя кормится с этого дела вместес Курченко и Медведчуком
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:21

А не фиг такие налоги и коррупцию и обдирают и тд.
lavidenko
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