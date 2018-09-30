Якщо Україна хоче витрачати менше коштів на субсидії, то повинна пройти шлях по впровадженню енергоефективних рішень у різних сферах життя.
Дивися повний текст Україна має пройти шлях енергоефективності, щоб менше витрачати на субсидії - Зубко.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:22
Україна має пройти шлях енергоефективності, щоб менше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна має пройти шлях енергоефективності, щоб менше витрачати на субсидії - Зубко.
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:22
Огромный резерв - в ликвидации центрального теплоснабжения. Котельные порой расположены в нескольких километрах от потребителей. Идут огромные потери тепла. Отказаться от услуг нет возможности, еще у тебя под это дело могут квартиру конфисковать. Вопиющее нарушение прав человека. А мы в Европу идем! Пусть каждый сам себе выбирает, каким образом он будет осуществлять подогрев. Тогда экономия станет сразу в разы. А так центральное отопление- это коррупция и геноцид людей.
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