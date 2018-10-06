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У МЕРТ розповіли, чому PayPal
не хоче заходити в Україну

У МЕРТ розповіли, чому PayPal не хоче заходити в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:22

У МЕРТ розповіли, чому PayPal не хоче заходити в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Ми дуже сподіваємося, і ми робимо досить багато, щоб ця ситуація змінилася - Нефьодов.

Дивися повний текст У МЕРТ розповіли, чому PayPal не хоче заходити в Україну.
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