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У МЕРТ розповіли, чому PayPal не хоче заходити в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:22
Пропонуємо до обговорення:
Ми дуже сподіваємося, і ми робимо досить багато, щоб ця ситуація змінилася - Нефьодов.
Дивися повний текст У МЕРТ розповіли, чому PayPal не хоче заходити в Україну
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