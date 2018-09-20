Туреччина більше не має наміру звертатися до Міжнародного валютного фонду (МВФ) за кредитами.
Дивися повний текст Туреччина більше не братиме кредити у МВФ.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:02
Туреччина більше не братиме кредити у МВФ
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Дивися повний текст Туреччина більше не братиме кредити у МВФ.
Додано: Пон 08 жов, 2018 12:02
Ждем ответ украинской власти: "мы возьмем и за себя и за Турцию! Дайте хоть что-то!"
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