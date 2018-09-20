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Туреччина більше не
братиме кредити у МВФ

Туреччина більше не братиме кредити у МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:02

Туреччина більше не братиме кредити у МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Туреччина більше не має наміру звертатися до Міжнародного валютного фонду (МВФ) за кредитами.

Дивися повний текст Туреччина більше не братиме кредити у МВФ.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:02

Ждем ответ украинской власти: "мы возьмем и за себя и за Турцию! Дайте хоть что-то!"
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