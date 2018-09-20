Туреччина більше не має наміру звертатися до Міжнародного валютного фонду (МВФ) за кредитами.
Дивися повний текст Туреччина більше не братиме кредити у МВФ.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:02
Туреччина більше не братиме кредити у МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Туреччина більше не братиме кредити у МВФ.
Додано: Пон 08 жов, 2018 12:02
Ждем ответ украинской власти: "мы возьмем и за себя и за Турцию! Дайте хоть что-то!"
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:06
Re: Туреччина більше не братиме кредити у МВФ
Думаю, занимают у МВФ когда нет возможности залезть в карман населению.
У руководства турции видимо есть такая возможность.
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:07
Боже какая брехня. Им МВФ не дает денег, а не Турция не хочет брать у МВФ. Прям в стиле раши.
Додано: Пон 08 жов, 2018 16:25
Турки же заявляли что будут сажать тех кто выводит деньги из страны. Это получается, что можно вложить деньги в Турцию, заработать прибыль, заплатить налоги. А эту прибыль с вложенным капиталом вывести нельзя. Отнимут и посадят.
Додано: Пон 08 жов, 2018 16:55
p_a_l ,
Под "возможности залезть в карман населению" я имел ввиду инфляцию.
у Эрдогана есть возможность свалить вину за инфляцию на американцев.
Поэтому он и не очень чешется чтобы смягчить ситуацию.
У него позиция такая, что вины его в инфляции нет, виноваты американцы.
Думаю у рядовых турок такое же мнение.
Таким приемом пользуются все страны.
Русское правительство тоже обвиняет американцев.
Украинское правительство обвиняет русских.
Ни одно правительство не переживает насчет неудач в экономике, всегда есть возможность свалить вину на внешний фактор.
И населению стран легче морально пережить кризис, свалив вину на внешний фактор.
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