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Туреччина більше не
братиме кредити у МВФ

Туреччина більше не братиме кредити у МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:02

Туреччина більше не братиме кредити у МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Туреччина більше не має наміру звертатися до Міжнародного валютного фонду (МВФ) за кредитами.

Дивися повний текст Туреччина більше не братиме кредити у МВФ.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:06

Re: Туреччина більше не братиме кредити у МВФ

Думаю, занимают у МВФ когда нет возможности залезть в карман населению.
У руководства турции видимо есть такая возможность.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:07

Боже какая брехня. Им МВФ не дает денег, а не Турция не хочет брать у МВФ. Прям в стиле раши.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:25

  Yura_Gag написав:Думаю, занимают у МВФ когда нет возможности залезть в карман населению.
У руководства турции видимо есть такая возможность.

Турки же заявляли что будут сажать тех кто выводит деньги из страны. Это получается, что можно вложить деньги в Турцию, заработать прибыль, заплатить налоги. А эту прибыль с вложенным капиталом вывести нельзя. Отнимут и посадят.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:55

p_a_l ,
Под "возможности залезть в карман населению" я имел ввиду инфляцию.
у Эрдогана есть возможность свалить вину за инфляцию на американцев.
Поэтому он и не очень чешется чтобы смягчить ситуацию.
У него позиция такая, что вины его в инфляции нет, виноваты американцы.
Думаю у рядовых турок такое же мнение.

Таким приемом пользуются все страны.
Русское правительство тоже обвиняет американцев.
Украинское правительство обвиняет русских.
Ни одно правительство не переживает насчет неудач в экономике, всегда есть возможность свалить вину на внешний фактор.
И населению стран легче морально пережить кризис, свалив вину на внешний фактор.
Yura_Gag
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