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Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим законом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 жов, 2018 12:29
Пропонуємо до обговорення:
За перший день дії нового закону в Києві було евакуйовано 23 автомобілі.
Дивися повний текст Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим законом
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:29
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