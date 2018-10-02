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Поліції заборонили евакуйовувати
автомобілі за новим законом

Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим законом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:29

Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим законом

Пропонуємо до обговорення:
За перший день дії нового закону в Києві було евакуйовано 23 автомобілі.

Дивися повний текст Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим законом.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:29

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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:09

Re: Поліції заборонили евакуйовувати автомобілі за новим зак

Основной вопрос: каким количеством денег полиция компенсирует водителям все неудобства, связанные с незаконной эвакуацией?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:45

"Ремонт - это не действие. Это состояние. Вы вошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал. Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить."

Таже хрень с нашими законами, и за весь этот бардак нас просят исправно платить налоги за которые эти что устраивают этот самый бардак весьма неплохо живут ;)
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:48

safonovstanislav
таким, яким мудило яке припаркувалося на трамвайній лінії, пасажирам трамваю.
intfis
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:02

  intfis написав:safonovstanislav
таким, яким мудило яке припаркувалося на трамвайній лінії, пасажирам трамваю.


Браво. Кстати стоящим в пробках водителям компенсировать время и топливо ;) Иногда есть непреодолимое желание взять биту...
Ну ничо накупят им камер, потом окажется что нужна сертифицированная система хранения ;)
Igorten
 
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